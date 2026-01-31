Рейтинг@Mail.ru
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили
Туризм
Туризм
 
14:11 31.01.2026
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили - РИА Новости, 31.01.2026
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили
Компания из России, туристы которой катались на гидроциклах по реке Футалеуфу в Патагонии, устраивала подобные туры в разных природоохранных зонах Чили, сообщил РИА Новости, 31.01.2026
Новости
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили

Виверос: фирма из РФ устраивала туры для клиентов в природоохранных зонах в Чили

САНТЬЯГО, 31 янв - РИА Новости. Компания из России, туристы которой катались на гидроциклах по реке Футалеуфу в Патагонии, устраивала подобные туры в разных природоохранных зонах Чили, сообщил РИА Новости организатор экологической организации "Защитим Патагонию" Хуан Карлос Виверос.
Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. Представитель туроператора Sledext сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Российские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.
При этом в компании признали факт прохождения природоохранительной зоны, отметив, что туристы не нанесли никакого вреда местной флоре и фауне. Представитель Sledext сообщил, что с адвокатами обсуждает вопрос подачи иска на чилийские медиа, распространявшие клеветническую информацию о деятельности туроператора и ситуации с интернациональной группой туристов, в состав которой входили не только российские граждане.
«
"Те же самые гидроциклы российской компании, которые видели на реке Футалеуфу, также были замечены у острова Конехос, где гнездятся пингвины", - сказал эколог.
На островке Конехос, расположенном в архипелаге Чилоэ, обитает колония из примерно 500 пингвинов Гумбольдта и Магеллановых пингвинов.
Виверос также сообщил, что аналогичные транспортные средства были зафиксированы в национальном парке Лагуна-Сан-Рафаэль, где находятся древние ледяные образования возрастом более 350 000 лет и где использование таких гидроциклов запрещено чилийским законодательством.
По его словам, использование гидроциклов загрязняет окружающую среду топливом и шумом, а их присутствие нарушает закон об охране природных памятников, закон об охране национальных парков и муниципальные постановления.
Национальная служба туризма сообщила ранее РИА Новости, что собирает информацию о туркомпании, пытаясь установить местонахождение ее представителей в Чили, чтобы предотвратить дальнейшую продажу подобных туристических пакетов в природоохранных зонах.
В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах
