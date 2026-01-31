В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП

УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два подростка, госпитализированы после ДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в 13.30 (08.30 мск - ред.) вблизи села Харашибирь Мухоршибирского района Бурятии. Предварительно, водитель автомобиля Toyota Hiace при выезде на федеральную автодорогу не предоставил преимущества и столкнулся с большегрузом SKANIA.
«
"В результате ДТП госпитализированы оба водителя и двое несовершеннолетних пассажира "Тойоты Хайс", учащиеся 9‑го класса... За рулем автомашины Тойота Хайс находился 20-летний водитель, 16-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, 15-летний мальчик находится в реанимации", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
В ДТП с поездом и грузовиком в Омской области погиб человек
26 января, 07:44