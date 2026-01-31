Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 31.01.2026 (обновлено: 11:04 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/burjatija-2071397701.html
В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП
В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП - РИА Новости, 31.01.2026
В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП
Четыре человека, в том числе два подростка, госпитализированы после ДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии, одна из несовершеннолетних... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:52:00+03:00
2026-01-31T11:04:00+03:00
происшествия
мухоршибирский район
республика бурятия
гибдд мвд рф
toyota corolla
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071398919_0:784:1536:1648_1920x0_80_0_0_7e0201f317a1cf9d7f1cba5eb945f896.jpg
https://ria.ru/20260126/dtp-2070247234.html
мухоршибирский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071398919_0:593:1536:1745_1920x0_80_0_0_dbe8076487018abaee8221fe043d5287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мухоршибирский район, республика бурятия, гибдд мвд рф, toyota corolla, новый год
Происшествия, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Новый год
В Бурятии госпитализировали четырех человек после ДТП

В Бурятии госпитализировали 4-х человек, в том числе 2-х подростков, после ДТП

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии
ДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
ДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два подростка, госпитализированы после ДТП на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в 13.30 (08.30 мск - ред.) вблизи села Харашибирь Мухоршибирского района Бурятии. Предварительно, водитель автомобиля Toyota Hiace при выезде на федеральную автодорогу не предоставил преимущества и столкнулся с большегрузом SKANIA.
«

"В результате ДТП госпитализированы оба водителя и двое несовершеннолетних пассажира "Тойоты Хайс", учащиеся 9‑го класса... За рулем автомашины Тойота Хайс находился 20-летний водитель, 16-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, 15-летний мальчик находится в реанимации", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Последствия ДТП с машиной и автобусом в Омской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В ДТП с поездом и грузовиком в Омской области погиб человек
26 января, 07:44
 
ПроисшествияМухоршибирский районРеспублика БурятияГИБДД МВД РФToyota CorollaНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала