https://ria.ru/20260131/britaniya-2071415472.html
Британия и ЕС изучают перспективы оборонного сотрудничества, пишут СМИ
Британия и ЕС изучают перспективы оборонного сотрудничества, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
Британия и ЕС изучают перспективы оборонного сотрудничества, пишут СМИ
Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны, пишет газета Guardian. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:24:00+03:00
2026-01-31T13:24:00+03:00
2026-01-31T13:24:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149274/36/1492743653_0:259:4101:2566_1920x0_80_0_0_93769244c524722683f2650a403ba48a.jpg
https://ria.ru/20260130/britanija-2071164990.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149274/36/1492743653_167:0:3934:2825_1920x0_80_0_0_28fb2d8bbe510316ee54e11f551669cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, евросоюз
В мире, Великобритания, Лондон, Евросоюз
Британия и ЕС изучают перспективы оборонного сотрудничества, пишут СМИ
Guardian: Британия и ЕС изучают перспективы сотрудничества в области обороны