13:24 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/britaniya-2071415472.html
Британия и ЕС изучают перспективы оборонного сотрудничества, пишут СМИ
Британия и ЕС изучают перспективы оборонного сотрудничества, пишут СМИ
Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны, пишет газета Guardian. РИА Новости, 31.01.2026
в мире
великобритания
лондон
евросоюз
в мире, великобритания, лондон, евросоюз
В мире, Великобритания, Лондон, Евросоюз
Британия и ЕС изучают перспективы оборонного сотрудничества, пишут СМИ

Guardian: Британия и ЕС изучают перспективы сотрудничества в области обороны

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании
Флаги Евросоюза и Великобритании - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны, пишет газета Guardian.
"Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, еврокомиссар Марош Шефчович должен прибыть в Лондон на переговоры на предстоящей неделе, чтобы обсудить торговлю и энергетику. По данным источников издания, Великобритания заинтересована в возобновлении переговоров по обороне как можно скорее.
В ноябре 2025 года издание Politico сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности.
Американский самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Британию прибыл "ядерный нюхач" ВВС США, пишут СМИ
30 января, 10:53
 
Заголовок открываемого материала