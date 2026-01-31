Рейтинг@Mail.ru
В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 31.01.2026
В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА
В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА
В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА
Работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске завершены, все жильцы эвакуированных домов вернулись к себе в квартиры, сообщает губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, железногорск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Железногорск, Александр Хинштейн
В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА

Хинштейн: работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске завершены

Беспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске завершены, все жильцы эвакуированных домов вернулись к себе в квартиры, сообщает губернатор Александр Хинштейн.
Ранее глава региона сообщал, что вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу.
"Работы в Железногорске по обезвреживанию БПЛА завершены. Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Последствия атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
 
