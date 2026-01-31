https://ria.ru/20260131/bpla-2071483908.html
В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА
Работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске завершены, все жильцы эвакуированных домов вернулись к себе в квартиры, сообщает губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 31.01.2026
