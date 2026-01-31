Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 41 украинский дрон над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 31.01.2026 (обновлено: 22:09 31.01.2026)
ПВО сбила 41 украинский дрон над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны поразили 41 беспилотник ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны.
россия, брянская область, курская область, безопасность, вооруженные силы украины, белгородская область, калужская область, воронежская область, липецкая область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Калужская область, Воронежская область, Липецкая область
ПВО сбила 41 украинский дрон над российскими регионами

ПВО сбила 41 украинский БПЛА над российскими регионами за три часа

Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны поразили 41 беспилотник ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, российские военные сбили 13 дронов над Брянской областью, девять — над Курской, семь — над Белгородской, пять — над Калужской, четыре — над Орловской, два — над Липецкой и один — над Воронежской.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты на территории России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
