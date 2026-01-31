https://ria.ru/20260131/bpla-2071475038.html
ПВО сбила 41 украинский дрон над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны поразили 41 беспилотник ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.01.2026
ПВО сбила 41 украинский дрон над российскими регионами
