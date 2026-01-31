В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА

"Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам", — уточнил он.

Глава региона добавил, что на месте дежурят бригады скорой помощи.

Помимо этого, обломки дрона упали в Сеймском округе. В результате в трех домах повреждены окна, взрывной волной выбило дверь подъезда. Также обломками посекло несколько машин.