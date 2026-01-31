Рейтинг@Mail.ru
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 31.01.2026 (обновлено: 21:43 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/bpl-2071477124.html
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 31.01.2026
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА
Жители трех домов в Железногорске эвакуированы после падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T21:31:00+03:00
2026-01-31T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Александр Хинштейн
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА

Хинштейн: в Железногорске после атаки БПЛА эвакуировали жителей трех многоэтажек

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия атаки ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жители трех домов в Железногорске эвакуированы после падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам", — уточнил он.
Глава региона добавил, что на месте дежурят бригады скорой помощи.
Помимо этого, обломки дрона упали в Сеймском округе. В результате в трех домах повреждены окна, взрывной волной выбило дверь подъезда. Также обломками посекло несколько машин.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты на территории России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала