В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА
Жители трех домов в Железногорске эвакуированы после падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 31.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Александр Хинштейн
В курском Железногорске эвакуировали три дома после падения обломков БПЛА
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Жители трех домов в Железногорске эвакуированы после падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале
.
"Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам", — уточнил он.
Глава региона добавил, что на месте дежурят бригады скорой помощи.
Помимо этого, обломки дрона упали в Сеймском округе. В результате в трех домах повреждены окна, взрывной волной выбило дверь подъезда. Также обломками посекло несколько машин.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты на территории России
. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.