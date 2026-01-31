https://ria.ru/20260131/bezhenka-2071449081.html
В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице
В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Беженка из Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА Новости, как ВСУ атаковали ее и ее дом из артиллерии, потому что она отказалась пустить в дом украинских военных.
"Чай пьем, сидим. Залезли (украинские военные – ред.) в окно, выбили мне дверь прикладом. "Мы будем здесь жить". Я говорю: "нет, ребята, жить вы здесь не будете, здесь я живу, это мой дом". Пообещал, что "прилетит"... И вот через три часа прилетел вот этот снаряд", – сказала Астахова.
По ее словам в результате обстрела был полностью разрушен ее и соседский дома, а сама она получила осколочное ранение глаза.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении Димитрова в ДНР
27 декабря 2025 года.