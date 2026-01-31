Рейтинг@Mail.ru
В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 31.01.2026
В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице
Беженка из Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА Новости, как ВСУ атаковали ее и ее дом из артиллерии, потому что она отказалась пустить в дом украинских...
В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице

ВСУ открыли огонь по мирной жительнице за то, что она не пустила их в дом

Вид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Беженка из Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА Новости, как ВСУ атаковали ее и ее дом из артиллерии, потому что она отказалась пустить в дом украинских военных.
"Чай пьем, сидим. Залезли (украинские военные – ред.) в окно, выбили мне дверь прикладом. "Мы будем здесь жить". Я говорю: "нет, ребята, жить вы здесь не будете, здесь я живу, это мой дом". Пообещал, что "прилетит"... И вот через три часа прилетел вот этот снаряд", – сказала Астахова.
По ее словам в результате обстрела был полностью разрушен ее и соседский дома, а сама она получила осколочное ранение глаза.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"
23 января, 06:32
