В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице

ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Беженка из Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА Новости, как ВСУ атаковали ее и ее дом из артиллерии, потому что она отказалась пустить в дом украинских военных.

"Чай пьем, сидим. Залезли (украинские военные – ред.) в окно, выбили мне дверь прикладом. "Мы будем здесь жить". Я говорю: "нет, ребята, жить вы здесь не будете, здесь я живу, это мой дом". Пообещал, что "прилетит"... И вот через три часа прилетел вот этот снаряд", – сказала Астахова.