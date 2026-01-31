В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Т-Банк увидел риски массового перевыпуска карт в России из-за возможного расширения прав ЦБ РФ устанавливать срок действия карт, включая карты международных платежных систем, рассказали РИА Новости в банке.

Согласно второму пакету мер против мошенничества, который включает порядка 20 нововведений, рассматривается предложение о том, чтобы наделить Банк России правом при необходимости определять срок действия предоставленных платежных карт, а также при необходимости устанавливать предельное количество платежных карт и определять оператора единой системы учета платежных карт.

"Расширение прав регулятора устанавливать срок действия банковских карт, включая карты международных платежных систем, может привести к превентивному массовому перевыпуску карт. Это может повлечь за собой системные риски как для пользователей, так и для банков", - отметил руководитель управления платежных систем Т-Банка Дмитрий Антонов.

Он также пояснил, что процедура перевыпуска карт - крайне неудобна для клиентов. Сама платежная система на карте для клиентов не имеет принципиального значения, но сам перевыпуск требует дополнительных действий - от визитов в отделения до перепривязки карт в онлайн-сервисах, что напрямую влияет на удобство и доступность привычных финансовых инструментов.

В Т-Банке заявили, что его аналитики и специалисты других крупных кредитных организаций не подтверждают рост уровня мошенничества по таким картам и не фиксируют повышенных рисков ни в операционных данных, ни в привычных моделях поведения клиентов, а значит, дополнительные ограничения не дают клиентам ощутимой дополнительной защиты.

Более того, для банков подобные меры означают существенный рост затрат, а также дополнительные риски: массовые кампании, как правило, демонстрируют низкую конверсию, и часть пользователей может остаться с неработающими картами, что в конечном итоге отражается на клиентском удобстве и доверии.

"В ряде труднодоступных регионов физический перевыпуск карт также может быть затруднен, и в таких ситуациях особенно важно не создавать для клиентов дополнительных барьеров в доступе к финансовым услугам", - отметил Антонов.