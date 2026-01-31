Рейтинг@Mail.ru
В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard - РИА Новости, 31.01.2026
06:06 31.01.2026
В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard
В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard
Т-Банк увидел риски массового перевыпуска карт в России из-за возможного расширения прав ЦБ РФ устанавливать срок действия карт, включая карты международных... РИА Новости, 31.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard

Девушка держит кредитные карты
Девушка держит кредитные карты . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Т-Банк увидел риски массового перевыпуска карт в России из-за возможного расширения прав ЦБ РФ устанавливать срок действия карт, включая карты международных платежных систем, рассказали РИА Новости в банке.
Согласно второму пакету мер против мошенничества, который включает порядка 20 нововведений, рассматривается предложение о том, чтобы наделить Банк России правом при необходимости определять срок действия предоставленных платежных карт, а также при необходимости устанавливать предельное количество платежных карт и определять оператора единой системы учета платежных карт.
Европейская платежная система заблокирует карты некоторым россиянам
"Расширение прав регулятора устанавливать срок действия банковских карт, включая карты международных платежных систем, может привести к превентивному массовому перевыпуску карт. Это может повлечь за собой системные риски как для пользователей, так и для банков", - отметил руководитель управления платежных систем Т-Банка Дмитрий Антонов.
Он также пояснил, что процедура перевыпуска карт - крайне неудобна для клиентов. Сама платежная система на карте для клиентов не имеет принципиального значения, но сам перевыпуск требует дополнительных действий - от визитов в отделения до перепривязки карт в онлайн-сервисах, что напрямую влияет на удобство и доступность привычных финансовых инструментов.
В Т-Банке заявили, что его аналитики и специалисты других крупных кредитных организаций не подтверждают рост уровня мошенничества по таким картам и не фиксируют повышенных рисков ни в операционных данных, ни в привычных моделях поведения клиентов, а значит, дополнительные ограничения не дают клиентам ощутимой дополнительной защиты.
Более того, для банков подобные меры означают существенный рост затрат, а также дополнительные риски: массовые кампании, как правило, демонстрируют низкую конверсию, и часть пользователей может остаться с неработающими картами, что в конечном итоге отражается на клиентском удобстве и доверии.
Т-Банк поддержал идею создания второй платежной системы
"В ряде труднодоступных регионов физический перевыпуск карт также может быть затруднен, и в таких ситуациях особенно важно не создавать для клиентов дополнительных барьеров в доступе к финансовым услугам", - отметил Антонов.
Ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме согласны дать полномочия Банку России ограничивать кредитным организациям срок действия платежных карт. По его словам, "то, что устарело, может использоваться мошенниками для кражи денег у населения", такие инструменты оплаты "менее защищены".
Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК
