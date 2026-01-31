Алиев заявил о готовности внести вклад в устранение напряженности в регионе

БАКУ, 31 янв - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Баку внести вклад в устранение напряженности в регионе, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В субботу Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану.
"В ходе беседы было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на принципах дружбы, братства и добрососедства, между нашими народами существуют исторические, этнические и религиозные связи… Алиев выразил обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений между двумя странами и будущим совместным шагам, достигнута договоренность о продолжении контактов.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.