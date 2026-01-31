https://ria.ru/20260131/avto-2071428277.html
Стала известна средняя сумма кредита на авто из КНР с пробегом в 2025 году
Стала известна средняя сумма кредита на авто из КНР с пробегом в 2025 году - РИА Новости, 31.01.2026
Стала известна средняя сумма кредита на авто из КНР с пробегом в 2025 году
Россияне, которые хотели купить китайский автомобиль с пробегом на платформе "Авито" в 2025 году, в среднем запрашивали автокредит на сумму 1,4 миллиона рублей, РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T15:05:00+03:00
2026-01-31T15:05:00+03:00
2026-01-31T15:05:00+03:00
авто
авито
экономика
chery
chery tiggo
haval
geely
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892218240_0:86:2998:1772_1920x0_80_0_0_6299d04860cc57b1530b7d259831d9ac.jpg
https://ria.ru/20260125/avto-2070155956.html
https://ria.ru/20260122/avto-2069664811.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892218240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ce5e258155854af69110363fafd300b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, авито, экономика, chery, chery tiggo, haval, geely
Авто, Авито, Экономика, Chery, Chery Tiggo, Haval, Geely
Стала известна средняя сумма кредита на авто из КНР с пробегом в 2025 году
Стала известна средняя сумма кредита на китайские авто с пробегом в РФ в 2025 г
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россияне, которые хотели купить китайский автомобиль с пробегом на платформе "Авито" в 2025 году, в среднем запрашивали автокредит на сумму 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "Авито Авто".
"Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку китайских автомобилей у частных продавцов, отправленным через платформу в 2025 году. Оказалось, что средняя запрашиваемая сумма составила 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
При этом половина заявок пришлась на три китайские марки - Geely (20,7%), Chery (18%) и Haval (11,7%). Среди моделей наибольшей популярностью пользовались Geely Coolray (5,4%), Haval Jolion (5%), Chery Tiggo T11 (4,6%), Geely Monjaro (4,4%) и Lifan X60 (3,8%).
"Кредит на самую большую сумму хотели получить при покупке Li Auto L9 - 4,527 миллиона рублей. Чуть меньше требовалось желающим приобрести еще две модели той же марки L7 (4,195 миллиона рублей) и L6 (3,587 миллиона рублей). В пятерку также вошли другие премиальные модели: Zeekr 001 (3,486 миллиона рублей) и Tank 500 (3,279 миллиона рублей)", - отметили в "Авито
".
Наименьшая сумма россиянам требовалась для покупки Chery Very (340 тысяч рублей), Lifan Smily (342 тысячи рублей), Geely MK Cross (345 тысяч рублей), Chery IndiS (354 тысячи рублей) и Lifan Solano (404 тысячи рублей).
Как отмечают аналитики, в минувшем году число людей, рассматривающих покупку китайского авто с пробегом в кредит, выросло вдвое.