Названа причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области
13:26 31.01.2026 (обновлено: 15:31 31.01.2026)
Названа причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области
Повреждение защитного троса привело к повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, мурманская область, андрей чибис, россети, мурманск, североморск
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Россети, Мурманск, Североморск
Названа причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области

Повреждение защитного троса вызвало повторную аварию на ЛЭП в Мурманской области

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Повреждение защитного троса привело к повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"По информации энергетиков, на линии выявлено повреждение защитного троса. Технологическую неисправность уже устраняет аварийная бригада", — сообщил он в Telegram-канале.
В Мурманске развернули полевые кухни из-за проблем с электроэнергией
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска пропал свет.

По словам Чибиса, все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключили к электропитанию. Северная котельная переходит в штатный режим работы. Разморозки домов не произошло, отопление в квартирах сохраняется, температура будет расти.
Котельные подключили и в Североморске. В микрорайоне Большое Сафоново произошел технологический сбой на сетях теплоснабжения, проблему уже устраняют. Для жителей двух городов работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть еду и воду и получить горячее питание.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей осталась без света из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить их удалось в понедельник по временной схеме, энергетики устанавливали временные и постоянные опоры линий электропередачи.
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением
ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисРоссетиМурманскСевероморск
 
 
