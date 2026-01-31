Названа причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Повреждение защитного троса привело к повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис.

В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска пропал свет.

Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей осталась без света из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить их удалось в понедельник по временной схеме, энергетики устанавливали временные и постоянные опоры линий электропередачи.