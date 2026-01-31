Названа причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Повреждение защитного троса привело к повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"По информации энергетиков, на линии выявлено повреждение защитного троса. Технологическую неисправность уже устраняет аварийная бригада", — сообщил он в Telegram-канале.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска пропал свет.
По словам Чибиса, все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключили к электропитанию. Северная котельная переходит в штатный режим работы. Разморозки домов не произошло, отопление в квартирах сохраняется, температура будет расти.
Котельные подключили и в Североморске. В микрорайоне Большое Сафоново произошел технологический сбой на сетях теплоснабжения, проблему уже устраняют. Для жителей двух городов работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть еду и воду и получить горячее питание.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей осталась без света из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить их удалось в понедельник по временной схеме, энергетики устанавливали временные и постоянные опоры линий электропередачи.