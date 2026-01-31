Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пентагон и Белый дом представили разработанные совместно планы военной атаки против Ирана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Предоставили информацию о возможных вариантах атаки (против Ирана - ред.), разработанных совместно Белым домом и Пентагоном", - говорится в статье.
Газета отмечает, что среди них имеется так называемый "большой план", предусматривающий удары США по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках крупномасштабной бомбардировочной кампании. Как подчеркивается, к более ограниченным вариантам же относятся удары по символическим целям властей, что оставляет место для усиления атак, если Иран не согласится на сделку.
В то же время в публикации указывается, что США пока сохраняют в тайне стратегические цели.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
