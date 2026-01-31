ААЦ обвинила власти Армении в нарушении прав человека

В ААЦ считают, что цель таких действий – нарушить нормальную деятельность Армянской апостольской церкви, в частности, работу предстоящего епископского собрания, которое должно состояться в Австрии.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ - ред.) призывает власти и правоохранительную систему Арменит действовать строго в рамках конституции и законов Армении, сохраняя приверженность высшим принципам справедливости и истины, и уважать право церкви на автономию", - говорится в заявлении.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти республики в конфликте с ААЦ. Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".