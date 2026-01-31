ААЦ обвинила власти Армении в нарушении прав человека

ЕРЕВАН, 31 янв - РИА Новости. Армянская апостольская церковь осудила преследование членов Верховного духовного совета ААЦ и обвинила власти в грубейшем нарушении фундаментальных прав человека.
Ранее адвокат Ара Зограбян сообщил, что членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви вызывают в следственный комитет Армении, чтобы привлечь в качестве обвиняемых в рамках возбужденного уголовного дела. По его словам, это очередное вмешательство во внутренние дела церкви, основной целью которого является воспрепятствование проведению собрания епископов в середине февраля в Австрии.
"Тридцать первого января членам Верховного духовного совета были вручены повестки с требованием явиться в следственный комитет в качестве обвиняемых, что вновь является очевидным свидетельством кампании, развернутой против ААЦ, и давления, осуществляемого в отношении духовенства. В рамках уголовного преследования был заблокирован выезд за пределы страны епископов – членов Верховного духовного совета. Этот предосудительный процесс является грубейшим нарушением фундаментальных прав человека, закрепленных законами нашего государства и международными договорами", - отмечается в заявлении.
В ААЦ считают, что цель таких действий – нарушить нормальную деятельность Армянской апостольской церкви, в частности, работу предстоящего епископского собрания, которое должно состояться в Австрии.
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ - ред.) призывает власти и правоохранительную систему Арменит действовать строго в рамках конституции и законов Армении, сохраняя приверженность высшим принципам справедливости и истины, и уважать право церкви на автономию", - говорится в заявлении.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти республики в конфликте с ААЦ. Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".
Ранее католикос всех армян Гарегин II назначил епископское собрание в австрийском городе Санкт-Пельтен с 16 по 19 февраля. Такое решение принято на фоне нападок властей Армении на церковь и арестов церковных иерархов.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.