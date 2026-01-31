Рейтинг@Mail.ru
Членов Верховного духовного совета ААЦ вызвали в СК Армении
Религия
 
15:38 31.01.2026
Членов Верховного духовного совета ААЦ вызвали в СК Армении
Членов Верховного духовного совета ААЦ вызвали в СК Армении
Членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви вызывают в Следственный комитет Армении, чтобы привлечь в качестве обвиняемых в рамках... РИА Новости, 31.01.2026
Членов Верховного духовного совета ААЦ вызвали в СК Армении

Адвокат Зограбян: Членов Верховного духовного совета ААЦ вызвали в СК Армении

Ереван
Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 янв - РИА Новости. Членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви вызывают в Следственный комитет Армении, чтобы привлечь в качестве обвиняемых в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил адвокат Ара Зограбян.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти республики в конфликте с ААЦ. Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Адвокат Гарегина II прокомментировал возбужденное против католикоса дело
30 января, 00:32
"С утра полиция вручает уведомления епископам - членам Верховного духовного совета (некоторые уже получили) о необходимости явиться сегодня в Следственный комитет для их привлечения в качестве обвиняемых. Епископы обвиняются в воспрепятствовании исполнению судебного акта", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
По его словам, это очередное вмешательство во внутренние дела церкви, основной целью которого является воспрепятствование проведению собрания епископов в середине февраля в Австрии.
"Сожалею, что руководитель Следственного комитета отклонился от своей миссии и ставит в затруднительное положение многих добросовестных следователей", - отметил адвокат.
Вид Еревана - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа
29 января, 16:37
Ранее католикос всех армян Гарегин II назначил епископское собрание в австрийском городе Санкт-Пельтен с 16 по 19 февраля. Такое решение принято на фоне нападок властей Армении на церковь и арестов церковных иерархов.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня 2025, 08:00
 
Религия
 
 
