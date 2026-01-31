Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о ранней стадии обсуждения операции НАТО в Арктике - РИА Новости, 31.01.2026
15:12 31.01.2026
СМИ сообщили о ранней стадии обсуждения операции НАТО в Арктике
СМИ сообщили о ранней стадии обсуждения операции НАТО в Арктике - РИА Новости, 31.01.2026
СМИ сообщили о ранней стадии обсуждения операции НАТО в Арктике
Дискуссии о проведении предложенной НАТО операции "Арктический часовой" находятся на очень ранней стадии, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух...
2026-01-31T15:12:00+03:00
2026-01-31T15:12:00+03:00
в мире
арктика
россия
великобритания
мария захарова
нато
арктика
россия
великобритания
в мире, арктика, россия, великобритания, мария захарова, нато
В мире, Арктика, Россия, Великобритания, Мария Захарова, НАТО
СМИ сообщили о ранней стадии обсуждения операции НАТО в Арктике

NYT: обсуждение возможной миссии НАТО в Арктике находится на очень ранней стадии

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дискуссии о проведении предложенной НАТО операции "Арктический часовой" находятся на очень ранней стадии, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух анонимных чиновников альянса.
Глава британского МИД Иветт Купер 15 января сообщила, что Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" для укрепления сил альянса на Крайнем Севере. По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный страж", должна охватить Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.
"Как и многие европейские инициативы, активизация деятельности в Арктике носит скорее концептуальный, чем практический характер. Обсуждения предлагаемой кампании НАТО в Арктике находятся на очень ранней стадии", - пишет газета со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что разногласия между некоторыми членами НАТО по поводу действий в Арктике могут замедлить любой прогресс в этом вопросе и создать ощущение разобщенности в Европе. Как подчеркивает газета, лидеры некоторых европейских стран считают конфликт на Украине более приоритетным вопросом, чем ситуацию в Арктике.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Ледники - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Дания обратилась к НАТО за поддержкой в вопросе Арктики
24 января, 10:30
 
В миреАрктикаРоссияВеликобританияМария ЗахароваНАТО
 
 
