В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро - РИА Новости, 31.01.2026
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
Уроженец Ельца, забивший человека насмерть в подземном переходе на станции московского метро "Площадь Ильича", арестован, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:33:00+03:00
2026-01-31T13:33:00+03:00
2026-01-31T15:25:00+03:00
происшествия
елец
россия
липецкая область
москва
елец
россия
липецкая область
москва
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
