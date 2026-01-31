Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
13:33 31.01.2026 (обновлено: 15:25 31.01.2026)
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
Уроженец Ельца, забивший человека насмерть в подземном переходе на станции московского метро "Площадь Ильича", арестован, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:33:00+03:00
2026-01-31T15:25:00+03:00
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро

В Москве арестовали уроженца Ельца, забившего человека насмерть в переходе метро

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Уроженец Ельца, забивший человека насмерть в подземном переходе на станции московского метро "Площадь Ильича", арестован, сообщает столичная прокуратура.
Ранее ведомство сообщало о задержании мужчины, забившего человека насмерть в подземном переходе на станции метро "Площадь Ильича". Как отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк, свои действия ранее судимый приезжий из Липецкой области объяснил сильным алкогольным опьянением.
"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела о гибели мужчины в метро, 34-летнему уроженцу города Елец предъявлено обвинение по части четвертой статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека")", — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
В московском метро мужчина насмерть забил оппонента
30 января, 11:51
