В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Уроженец Ельца, забивший человека насмерть в подземном переходе на станции московского метро "Площадь Ильича", арестован, сообщает столичная прокуратура.

Ранее ведомство сообщало о задержании мужчины, забившего человека насмерть в подземном переходе на станции метро "Площадь Ильича". Как отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк, свои действия ранее судимый приезжий из Липецкой области объяснил сильным алкогольным опьянением.