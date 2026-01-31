https://ria.ru/20260131/arakchi-2071423100.html
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД - РИА Новости, 31.01.2026
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД
Иран обладает достаточной силой для самообороны, готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:26:00+03:00
2026-01-31T14:26:00+03:00
2026-01-31T14:35:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289356_0:188:2955:1850_1920x0_80_0_0_dc24cf160b0c3fa279d967b0d4dee4e8.jpg
https://ria.ru/20260131/iran-2071423342.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289356_328:0:2955:1970_1920x0_80_0_0_6bfb28a78d00b2a7b0c7f7e62eabf10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, аббас аракчи, тегеран (город)
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Тегеран (город)
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД
Аракчи: Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США