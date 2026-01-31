Рейтинг@Mail.ru
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД
14:26 31.01.2026 (обновлено: 14:35 31.01.2026)
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД - РИА Новости, 31.01.2026
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД
Иран обладает достаточной силой для самообороны, готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 31.01.2026
Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД

Аракчи: Иран готов к любому развитию событий на фоне угроз США

© AP Photo / Khalil HamraМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Иран обладает достаточной силой для самообороны, готов к любому развитию событий на фоне угроз США, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
"У нас есть возможность защитить себя, нам никто не нужен", — приводит слова Аракчи телеканал CNN Türk.
Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что страна готова к любому развитию событий.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
Вчера, 14:28
 
