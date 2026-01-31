Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026
11:15 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, сколько времени уходит на огранку алмаза
В "Алросе" рассказали, сколько времени уходит на огранку алмаза
Огранка алмаза весом 1 карат занимает от одного до нескольких дней в зависимости от сложности формы, внутренней структуры кристалла и опыта мастера, сообщили... РИА Новости, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, сколько времени уходит на огранку алмаза

«Алроса»: огранка алмаза весом 1 карат занимает от одного до нескольких дней

Алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата
Алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Огранка алмаза весом 1 карат занимает от одного до нескольких дней в зависимости от сложности формы, внутренней структуры кристалла и опыта мастера, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"Непосредственно на огранку бриллианта весом 1 карат может уйти от одного до нескольких дней", - рассказали в "Алросе".
В компании отметили, что все зависит от сложности выполняемой формы огранки, внутренней структуры исходного алмаза (если напряжение внутри кристалла высокое, для него выбирают наиболее щадящий режим обработки) и мастерства самого огранщика.
Огранка уникальных алмазов может занимать до нескольких лет, работа с такими алмазами не терпит спешки, так как цена ошибки слишком высока.
Отмечается, что сначала уникальный алмаз тщательнейшим образом изучают на наличие всех внешних и внутренних дефектов и строят 3D-модели кристалла - только на этот этап уходит не один месяц.
После этого проектируют модели бриллиантов различных размеров и форм огранки в зависимости от раскроя камня и делают их фотореалистичный рендеринг для оценки внешнего вида бриллианта. Когда окончательный вариант согласован, кристалл направляется на предварительные операции: лазерное распиливание, предварительное шлифование, придание формы.
На завершающем этапе обработки исключительных камней создается финальный, еще более точный проект огранки. Его воплощение доверяют только самым опытным и искусным огранщикам, у которых на это уйдёт несколько месяцев, подчеркнули в "Алросе".
Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.
