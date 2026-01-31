В "Алросе" рассказали, сколько времени уходит на огранку алмаза

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Огранка алмаза весом 1 карат занимает от одного до нескольких дней в зависимости от сложности формы, внутренней структуры кристалла и опыта мастера, сообщили РИА Новости в "Алросе".

« "Непосредственно на огранку бриллианта весом 1 карат может уйти от одного до нескольких дней", - рассказали в " Алросе ".

В компании отметили, что все зависит от сложности выполняемой формы огранки, внутренней структуры исходного алмаза (если напряжение внутри кристалла высокое, для него выбирают наиболее щадящий режим обработки) и мастерства самого огранщика.

Огранка уникальных алмазов может занимать до нескольких лет, работа с такими алмазами не терпит спешки, так как цена ошибки слишком высока.

Отмечается, что сначала уникальный алмаз тщательнейшим образом изучают на наличие всех внешних и внутренних дефектов и строят 3D-модели кристалла - только на этот этап уходит не один месяц.

После этого проектируют модели бриллиантов различных размеров и форм огранки в зависимости от раскроя камня и делают их фотореалистичный рендеринг для оценки внешнего вида бриллианта. Когда окончательный вариант согласован, кристалл направляется на предварительные операции: лазерное распиливание, предварительное шлифование, придание формы.

На завершающем этапе обработки исключительных камней создается финальный, еще более точный проект огранки. Его воплощение доверяют только самым опытным и искусным огранщикам, у которых на это уйдёт несколько месяцев, подчеркнули в "Алросе".