В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе".

"На первоначальной стадии – разметке – специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других – несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты", - рассказали в компании.