В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза - РИА Новости, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе". РИА Новости, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
РИА Новости: отпиленная часть алмаза может пойти на изготовление бриллиантов