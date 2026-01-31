Рейтинг@Mail.ru
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
17:13 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза - РИА Новости, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе". РИА Новости, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

РИА Новости: отпиленная часть алмаза может пойти на изготовление бриллиантов

© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской областиАлмаз весом 340 карат
Алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской области
Алмаз весом 340 карат. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"На первоначальной стадии – разметке – специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других – несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты", - рассказали в компании.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" ожидает, что добыча алмазов по итогам 2025 года составит 29,7 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25-26 миллионов карат.
Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.
"Алроса" подсчитала, сколько граммов алмаза надо для создания бриллианта
Архангельская область
 
 
