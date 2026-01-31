https://ria.ru/20260131/aes-2071419021.html
На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
Аварийное отключение одного из энергоблоков произошло на Южноукраинской АЭС, на другом блоке вынужденно снижена мощность, сообщает в субботу украинское издание... РИА Новости, 31.01.2026
На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков