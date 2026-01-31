Рейтинг@Mail.ru
На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
13:52 31.01.2026 (обновлено: 14:12 31.01.2026)
На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков

© Фото : @rnppofficial/TelegramАЭС, Украина
АЭС, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Аварийное отключение одного из энергоблоков произошло на Южноукраинской АЭС, на другом блоке вынужденно снижена мощность, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua".
"На Южноукраинской АЭС один из блоков остановился аварийно, а на другом вынужденно снизили мощность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также "Страна.ua" сообщает о понижении мощности на Ровенской АЭС.
Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
Полицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Харькове и Киеве остановили движение поездов в метро
В миреУкраинаНиколаевская область
 
 
