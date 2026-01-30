Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов

РИМ, 30 янв - РИА Новости. Cуд в Турине приговорил двух стоматологов к тюремным срокам за удаление 55-летней пациентке 11 здоровых зубов, пишет газета Cуд в Турине приговорил двух стоматологов к тюремным срокам за удаление 55-летней пациентке 11 здоровых зубов, пишет газета Corriere della Sera

Женщина обратилась к частную клинику из-за проблем с боковыми зубными мостами, рассчитывая на недорогое лечение. Врачи убедили ее, что без крупного вмешательства она рискует потерять все зубы. По словам пациентки, врачи обещали применить "новую американскую технику".

Перед операцией пациентке не сделали обязательный панорамный рентгеновский снимок, а в течение четырех часов удалили 11 зубов, причинив сильную боль. На третий день после операции итальянка получила протезы, отличавшиеся от ранее обещанных на фотографии.

По данным прокуратуры, врачи якобы использовали "рентгенопрозрачные, а следовательно, временные протезы, не гарантирующие правильного прикуса", которые были дешевле, чем несъемный протез.

Женщина до сих пор борется с последствиями операции: по ее словам, долгое время она не могла нормально есть и говорить. Она также заявила, что случившееся сказалось на ее личной жизни и психологическом состоянии, из-за чего ей потребовалась помощь специалиста.

Суд приговорил врача, который консультировал пациентку и согласовывал условия лечения, к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Он признан виновным в причинении вреда здоровью, мошенничестве и незаконной медицинской практике, поскольку ранее был исключен из реестра зубных врачей. Второй стоматолог, непосредственно проводивший удаление зубов, получил три месяца лишения свободы.