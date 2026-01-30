Рейтинг@Mail.ru
Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов
19:14 30.01.2026
Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов
Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов - РИА Новости, 30.01.2026
Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов
Cуд в Турине приговорил двух стоматологов к тюремным срокам за удаление 55-летней пациентке 11 здоровых зубов, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 30.01.2026
2026
Новости
в мире, турин, зубы
В мире, Турин, зубы
Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов

Corriere della Sera: итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов

© Фото : FreepikЖенщина с зубной болью у стоматолога
Женщина с зубной болью у стоматолога - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Freepik
Женщина с зубной болью у стоматолога. Архивное фото
РИМ, 30 янв - РИА Новости. Cуд в Турине приговорил двух стоматологов к тюремным срокам за удаление 55-летней пациентке 11 здоровых зубов, пишет газета Corriere della Sera.
Женщина обратилась к частную клинику из-за проблем с боковыми зубными мостами, рассчитывая на недорогое лечение. Врачи убедили ее, что без крупного вмешательства она рискует потерять все зубы. По словам пациентки, врачи обещали применить "новую американскую технику".
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
Вчера, 13:42
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
Вчера, 13:42
Перед операцией пациентке не сделали обязательный панорамный рентгеновский снимок, а в течение четырех часов удалили 11 зубов, причинив сильную боль. На третий день после операции итальянка получила протезы, отличавшиеся от ранее обещанных на фотографии.
По данным прокуратуры, врачи якобы использовали "рентгенопрозрачные, а следовательно, временные протезы, не гарантирующие правильного прикуса", которые были дешевле, чем несъемный протез.
Женщина до сих пор борется с последствиями операции: по ее словам, долгое время она не могла нормально есть и говорить. Она также заявила, что случившееся сказалось на ее личной жизни и психологическом состоянии, из-за чего ей потребовалась помощь специалиста.
Суд приговорил врача, который консультировал пациентку и согласовывал условия лечения, к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Он признан виновным в причинении вреда здоровью, мошенничестве и незаконной медицинской практике, поскольку ранее был исключен из реестра зубных врачей. Второй стоматолог, непосредственно проводивший удаление зубов, получил три месяца лишения свободы.
Кроме того, подсудимые обязаны выплатить пострадавшей 14,3 тысячи евро в качестве предварительной компенсации, общую сумму которой суд еще должен установить.
Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот
Вчера, 17:38
Военные медики разработали губку-гемостатик, спасающую при ранении в живот
Вчера, 17:38
 
В миреТуринзубы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
