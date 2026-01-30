Рейтинг@Mail.ru
21:58 30.01.2026
Эксперт назвал причину спада цен на золото
Эксперт назвал причину спада цен на золото
2026-01-30T21:58:00+03:00
2026-01-30T21:58:00+03:00
Эксперт назвал причину спада цен на золото

Хазанов: цена на золото резко снизилась на фоне игры на понижение инвесторов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков высшей пробы
Производство золотых слитков высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Стоимость золота в мире резко снизилась на фоне игры инвесторов на понижение, также это повлияло и на цены серебра и ряда цветных металлов, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее в пятницу биржевая цена на золото впервые упала ниже 4800 долларов за унцию, накануне его стоимость на момент закрытия торгов составляла 5375,1 доллара. Цена серебра опустилась ниже 80 долларов за унцию впервые с 12 января, еще в четверг она впервые в истории превышала 121 доллар за унцию. Кроме того, ряд цветных металлов также подешевели.
Аналитик рассказал, какой будет цена золота в конце 2026 года
29 января, 23:03
"Это просто игры спекулянтов. Кто-то играл на повышение, кто-то решил сильно сыграть на понижение... Соответственно, цены на них пошли вниз. Тут только спекуляция", - прокомментировал он резкое падение стоимости золота, серебра и ряда цветных металлов.
За прошлый год цена на золото выросла в 1,6 раза. Серебро за тот же период подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%.
Цена серебра ускорила падение до 20%
Вчера, 20:02
 
