Эксперт назвал причину спада цен на золото

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Стоимость золота в мире резко снизилась на фоне игры инвесторов на понижение, также это повлияло и на цены серебра и ряда цветных металлов, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Ранее в пятницу биржевая цена на золото впервые упала ниже 4800 долларов за унцию, накануне его стоимость на момент закрытия торгов составляла 5375,1 доллара. Цена серебра опустилась ниже 80 долларов за унцию впервые с 12 января, еще в четверг она впервые в истории превышала 121 доллар за унцию. Кроме того, ряд цветных металлов также подешевели.

"Это просто игры спекулянтов. Кто-то играл на повышение, кто-то решил сильно сыграть на понижение... Соответственно, цены на них пошли вниз. Тут только спекуляция", - прокомментировал он резкое падение стоимости золота, серебра и ряда цветных металлов.