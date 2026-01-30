Рейтинг@Mail.ru
18:15 30.01.2026
Аналитик назвал сценарии, при которых золото начнет дешеветь
Аналитик назвал сценарии, при которых золото начнет дешеветь

Орехов: золото начнет дешеветь при прекращении конфликтов в мире

Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Стоимость золота может начать снижаться в случае замедления его покупок со стороны центробанков, затухания основных конфликтов в мире, а также при укреплении доллара, сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. А накануне в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию. Впрочем, после этого началась коррекция, и в пятницу апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевеет более на 5% относительно предыдущего закрытия.
"Основными факторами охлаждения цены являются деэскалация ключевых геополитических конфликтов; укрепление доллара на фоне доверия к американским активам и отсутствия угрозы санкционного и долгового шока, замедление покупок золота центробанками и снижение инфляции и инфляционных ожиданий при стабильном росте экономики", - отмечает эксперт.
По словам Орехова, в 2008–2011 годах рост стоимости золота был связан с мировым финансовым кризисом и долговым кризисом еврозоны – тогда золото подорожало с 730 до 1 825 долларов за тройскую унцию. В 2020–2021 годах драйвером был в том числе "ковид‑шок", а в 2022–2023 — инфляция.
Сейчас, отмечает эксперт, ралли масштабнее по темпам и сопровождается рекордными закупками центробанков, ростом долгов и сомнениями в долгосрочной доминирующей роли доллара - то есть это больше похоже на "структурную переоценку", а не разовый панический эффект.
