Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото

В Москве в воскресенье ожидается самый холодный день с начала зимы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самая холодная дневная температура с начала зимы ожидает москвичей в воскресенье, ударит мороз до минус 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 - минус 21 градуса - самая холодная ночь зимы. В Подмосковье - до минус 16 - минус 21, местами до 24 градусов мороза", - рассказал Тишковец.

Он отметил, что в светлое время суток, несмотря на относительно солнечную и бесснежную погоду, на максимальном термометре будет не выше минус 11 - минус 14 градусов, что на 5-6 значений холоднее климатической нормы.