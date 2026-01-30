https://ria.ru/20260130/zima-2071138911.html
В Москве в воскресенье ожидается самый холодный день с начала зимы
В Москве в воскресенье ожидается самый холодный день с начала зимы - РИА Новости, 30.01.2026
В Москве в воскресенье ожидается самый холодный день с начала зимы
Самая холодная дневная температура с начала зимы ожидает москвичей в воскресенье, ударит мороз до минус 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:39:00+03:00
2026-01-30T08:39:00+03:00
2026-01-30T14:01:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522784_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_10e0a0ab6aa53a4fbd22154a37f80658.jpg
https://ria.ru/20260130/morozy-2071136245.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a9cd4046c0db3c28acd084221bfe612.jpg
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой
Снегопад обрушился на Москву, и сотрудники комплекса городского хозяйства круглосуточно заняты очисткой от снега столичных дорог, дворов и улиц. В работах задействована спецтехника – снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры. Особое внимание уделяется расчистке ключевых магистралей, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, территорий у детских садов, школ и больниц.
2026-01-30T08:39
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Новый год
В Москве в воскресенье ожидается самый холодный день с начала зимы
Тишковец: самая холодная ночь с начала зимы ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самая холодная дневная температура с начала зимы ожидает москвичей в воскресенье, ударит мороз до минус 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 - минус 21 градуса - самая холодная ночь зимы. В Подмосковье - до минус 16 - минус 21, местами до 24 градусов мороза", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в светлое время суток, несмотря на относительно солнечную и бесснежную погоду, на максимальном термометре будет не выше минус 11 - минус 14 градусов, что на 5-6 значений холоднее климатической нормы.
"В ночь на воскресенье в столице обойдется без осадков, и до минус 17 - минус 20, а первым февральским днем, из-за влияния циклона с юго-востока, ожидается постепенное натекание облачности, и снег возобновится, температура воздуха (составит - ред.) минус 14 - минус 17 градусов - самый холодный день зимы", - подчеркнул синоптик.