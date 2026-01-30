Рейтинг@Mail.ru
16:38 30.01.2026 (обновлено: 20:34 30.01.2026)
Московский ЖКХ сообщил о мошенничестве от якобы официального бота
Московский ЖКХ сообщил о мошенничестве от якобы официального бота
происшествия, telegram, мошенники, москва, жкх
Происшествия, Telegram, мошенники, Москва, ЖКХ
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мошенники представляются официальным ботом департамента ЖКХ и выманивают у горожан персональные данные или доступ к аккаунтам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента ЖКХ.
"В чатах и личных сообщениях появились фейковые боты и мошенники, которые представляются "официальным ботом ДЖКХ". Их цель — выманить у вас персональные данные или доступ к аккаунтам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у департамента ЖКХ нет официальных ботов, а специалисты жилищно-коммунального хозяйства никогда не пишут первыми в личные сообщения с предложениями о перерасчете, актуализации данных или подтверждении заявки.
"Единственный канал для связи и реагирования — наш канал отдела мониторинга и чат нашего канала. Все оперативные вопросы и заявки принимаются только здесь. Никому и никогда не передавайте: коды из СМС и Telegram, паспортные данные, логины и пароли от "Госуслуг" или банков", — поясняется в сообщении.
Объясняется, что при получении фейкового сообщения не надо отвечать на него, переходить по ссылкам и пересылать коды. Необходимо сразу жаловаться и блокировать такого собеседника.
ПроисшествияTelegramмошенникиМоскваЖКХ
 
 
