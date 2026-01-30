Московский ЖКХ сообщил о мошенничестве от якобы официального бота

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мошенники представляются официальным ботом департамента ЖКХ и выманивают у горожан персональные данные или доступ к аккаунтам, сообщается в Мошенники представляются официальным ботом департамента ЖКХ и выманивают у горожан персональные данные или доступ к аккаунтам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента ЖКХ.

"В чатах и личных сообщениях появились фейковые боты и мошенники, которые представляются "официальным ботом ДЖКХ". Их цель — выманить у вас персональные данные или доступ к аккаунтам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у департамента ЖКХ нет официальных ботов, а специалисты жилищно-коммунального хозяйства никогда не пишут первыми в личные сообщения с предложениями о перерасчете, актуализации данных или подтверждении заявки.

"Единственный канал для связи и реагирования — наш канал отдела мониторинга и чат нашего канала. Все оперативные вопросы и заявки принимаются только здесь. Никому и никогда не передавайте: коды из СМС и Telegram, паспортные данные, логины и пароли от "Госуслуг" или банков", — поясняется в сообщении.