У западного побережья Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в пятницу у западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T05:40:00+03:00
2026
