У западного побережья Сахалина произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в пятницу у западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По информации собеседницы агентства, подземный толчок силой до двух баллов ощущался в селах Орлово и Ольшанка Углегорского района. Тревога цунами не объявлялась.