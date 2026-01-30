Рейтинг@Mail.ru
Зеленский своей позицией по переговорам обманывает США, заявил депутат ГД - РИА Новости, 30.01.2026
22:19 30.01.2026 (обновлено: 22:20 30.01.2026)
Зеленский своей позицией по переговорам обманывает США, заявил депутат ГД
в мире
сша
россия
киев
адальби шхагошев
владимир зеленский
вячеслав володин
госдума рф
в мире, сша, россия, киев, адальби шхагошев, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума рф
В мире, США, Россия, Киев, Адальби Шхагошев, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в одностороннем порядке, затягивая вооруженный конфликт заявлениями о неготовности к компромиссам, напрямую обманывает США, которые настаивают на переговорах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Депутаты Госдумы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия" и на достижении целей СВО, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, единственным путем для Зеленского является следовать договоренностям президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, достигнутым в Анкоридже.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Володин назвал единственный путь для Зеленского
Вчера, 17:58
"Заявление Володина об ужесточении мер против режима Киева имеет гораздо больший, чем только технический, смысл для СВО. Одностороннее затягивание украинского конфликта в сегодняшних реалиях - это прямой обман нового уровня Соединенных Штатов Киевом", - сказал Шхагошев.
Он отметил, что "Евро-киевский" стиль - заводить в тупик серьезные проработанные договоренности, начиная с Минских соглашений - не меняется долгие годы.
"Пора это изменить. Реальный фронт быстрее двигает компромиссы, на которые не решается киевский режим, уничтожая ежедневно своих граждан", - считает депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе
Вчера, 15:56
 
