МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в одностороннем порядке, затягивая вооруженный конфликт заявлениями о неготовности к компромиссам, напрямую обманывает США, которые настаивают на переговорах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Депутаты Госдумы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия" и на достижении целей СВО, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, единственным путем для Зеленского является следовать договоренностям президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, достигнутым в Анкоридже.
Он отметил, что "Евро-киевский" стиль - заводить в тупик серьезные проработанные договоренности, начиная с Минских соглашений - не меняется долгие годы.
"Пора это изменить. Реальный фронт быстрее двигает компромиссы, на которые не решается киевский режим, уничтожая ежедневно своих граждан", - считает депутат.