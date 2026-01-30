Зеленский своей позицией по переговорам обманывает США, заявил депутат ГД

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в одностороннем порядке, затягивая вооруженный конфликт заявлениями о неготовности к компромиссам, напрямую обманывает США, которые настаивают на переговорах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Заявление Володина об ужесточении мер против режима Киева имеет гораздо больший, чем только технический, смысл для СВО. Одностороннее затягивание украинского конфликта в сегодняшних реалиях - это прямой обман нового уровня Соединенных Штатов Киевом", - сказал Шхагошев

Он отметил, что "Евро-киевский" стиль - заводить в тупик серьезные проработанные договоренности, начиная с Минских соглашений - не меняется долгие годы.