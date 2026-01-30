В ЕС стали адекватнее оценивать действия Зеленского, заявила Захарова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В странах ЕС стали более или менее приближаться к адекватной оценке действий режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В странах ЕС стали, слава Богу, более-менее приближаться к некой адекватной оценке действий режима Зеленского. Я не говорю, что все, но я имею в виду, что уже начинают звучать реалистичные голоса. Начали замечать его террористическую сущность и применяемый им буквально с благословения западников, западных кураторов, дикие и варварские приемы в межгосударственном так называемом общении. Теперь это становится хотя бы предметом обсуждения" , - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский, глава МИД Украины Андрей Сибига и сотрудники украинских спецслужб каждый день угрожают венгерским политикам, особенно министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто, и сообщил, что также получает угрозы в свой адрес.