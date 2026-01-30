Рейтинг@Mail.ru
В ЕС стали адекватнее оценивать действия Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 30.01.2026 (обновлено: 14:28 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071241155.html
В ЕС стали адекватнее оценивать действия Зеленского, заявила Захарова
В ЕС стали адекватнее оценивать действия Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 30.01.2026
В ЕС стали адекватнее оценивать действия Зеленского, заявила Захарова
В странах ЕС стали более или менее приближаться к адекватной оценке действий режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:18:00+03:00
2026-01-30T14:28:00+03:00
в мире
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071054387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Евросоюз, Владимир Зеленский
В ЕС стали адекватнее оценивать действия Зеленского, заявила Захарова

Захарова: в ЕС стали более или менее адекватно оценивать действия Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В странах ЕС стали более или менее приближаться к адекватной оценке действий режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В странах ЕС стали, слава Богу, более-менее приближаться к некой адекватной оценке действий режима Зеленского. Я не говорю, что все, но я имею в виду, что уже начинают звучать реалистичные голоса. Начали замечать его террористическую сущность и применяемый им буквально с благословения западников, западных кураторов, дикие и варварские приемы в межгосударственном так называемом общении. Теперь это становится хотя бы предметом обсуждения" , - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский, глава МИД Украины Андрей Сибига и сотрудники украинских спецслужб каждый день угрожают венгерским политикам, особенно министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто, и сообщил, что также получает угрозы в свой адрес.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
 
В миреЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала