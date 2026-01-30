«

"В странах ЕС стали, слава Богу, более-менее приближаться к некой адекватной оценке действий режима Зеленского. Я не говорю, что все, но я имею в виду, что уже начинают звучать реалистичные голоса. Начали замечать его террористическую сущность и применяемый им буквально с благословения западников, западных кураторов, дикие и варварские приемы в межгосударственном так называемом общении. Теперь это становится хотя бы предметом обсуждения" , - сказала она в ходе брифинга в пятницу.