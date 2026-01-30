Зеленский обрушился с критикой на Трампа

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за ситуации с Гренландией. Его цитирует "Страна.ua".



"По моему мнению, история с Гренландией — это такая специфическая история...", — заявил он.