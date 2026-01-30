Зеленский обрушился с критикой на Трампа

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за ситуации с Гренландией. Его цитирует "Страна.ua".
"По моему мнению, история с Гренландией — это такая специфическая история...", — заявил он.
Глава киевского режима утверждает, что ситуация может быть использована для требования от Киева признания территориальных уступок. Так же он осудил Европу за отправку в Гренландию небольшого военного контингента.
"Когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то… Что это значит? Какой сигнал?" — добавил Зеленский.
Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
