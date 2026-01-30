Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обрушился с критикой на Трампа - РИА Новости, 30.01.2026
14:09 30.01.2026
Зеленский обрушился с критикой на Трампа
Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за ситуации с Гренландией. Его цитирует "Страна.ua". "По моему мнению, история с Гренландией... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
гренландия
владимир зеленский
сша
дональд трамп
в мире, гренландия, владимир зеленский, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
Зеленский обрушился с критикой на Трампа

Зеленский раскритиковал Трампа из-за ситуации с Гренландией

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за ситуации с Гренландией. Его цитирует "Страна.ua".

"По моему мнению, история с Гренландией — это такая специфическая история...", — заявил он.
Глава киевского режима утверждает, что ситуация может быть использована для требования от Киева признания территориальных уступок. Так же он осудил Европу за отправку в Гренландию небольшого военного контингента.

"Когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то… Что это значит? Какой сигнал?" — добавил Зеленский.

Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
