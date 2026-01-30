Кремль видел заявление Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кремль видел заявление Владимира Зеленского с предложением к президенту России Владимиру Путину приехать в Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу.