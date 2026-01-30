Рейтинг@Mail.ru
Кремль видел заявление Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 30.01.2026 (обновлено: 13:07 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071208756.html
Кремль видел заявление Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев
Кремль видел заявление Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев - РИА Новости, 30.01.2026
Кремль видел заявление Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев
Кремль видел заявление Владимира Зеленского с предложением к президенту России Владимиру Путину приехать в Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:04:00+03:00
2026-01-30T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a299a92de9f68a915f67790b7e128c31.jpg
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071054387.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59389abd3113f5b8f5a953f5ccc7146b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Кремль видел заявление Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев

Песков: Кремль видел заявление Зеленского о предложении Путину приехать в Киев

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кремль видел заявление Владимира Зеленского с предложением к президенту России Владимиру Путину приехать в Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти заявления мы тоже видели и слышали. Много заявлений за последние дни, за последние часы фактически", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, как в Кремле отнеслись к заявлению Зеленского с предложением к Путину приехать в Киев.
В пятницу Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала