Зеленский уйдет из политики актером трагедии, заявил экс-президент Румынии
12:06 30.01.2026
Зеленский уйдет из политики актером трагедии, заявил экс-президент Румынии
Зеленский уйдет из политики актером трагедии, заявил экс-президент Румынии
2026-01-30T12:06:00+03:00
2026-01-30T12:06:00+03:00
в мире
сша
украина
румыния
владимир зеленский
траян бэсеску
стив уиткофф
в мире, сша, украина, румыния, владимир зеленский, траян бэсеску, стив уиткофф
Зеленский уйдет из политики актером трагедии, заявил экс-президент Румынии

КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску раскритиковал высказывания Владимира Зеленского в адрес Евросоюза и заявил, что, по его мнению, Зеленский завершит политическую карьеру как трагический актёр, сообщает румынский телеканал B1TV.
Ранее Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике Евросоюз, заявив о недостатке "политической воли" у европейских стран и сравнив ситуацию с "Днём сурка" из-за затягивания решений по поддержке Киева.
"А он (Зеленский - ред.), между прочим, начал учить Европу. Ругает нас, поучает, не отдавая себе отчёта, что вошёл в политику как актёр комедийного жанра, а уйдет как актёр трагедий", – сказал Бэсеску.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял о "значительном прогрессе" в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и сообщал, что делегации России, США и Украины договорились продолжить встречи в Абу-Даби, назвав прошедшие контакты конструктивными.️
Заголовок открываемого материала