Зеленский сделал истеричное заявление из-за произошедшего на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 30.01.2026 (обновлено: 19:50 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071180553.html
Зеленский сделал истеричное заявление из-за произошедшего на Украине
Зеленский сделал истеричное заявление из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление из-за произошедшего на Украине
Владимир Зеленский раскритиковал партнеров за задержку с поставками средств ПВО. Его цитирует "Страна.ua". По его словам, США не поставили в оговоренный срок... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:45:00+03:00
2026-01-30T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_cc7e5b7d4cd3df893a9a541cb11c29fa.jpg
https://ria.ru/20260130/kallas-2071143921.html
https://ria.ru/20260130/peregovory-2071178078.html
украина
сша
европа
в мире, украина, владимир зеленский, сша, европа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Европа, НАТО
Зеленский сделал истеричное заявление из-за произошедшего на Украине

Зеленский раскритиковал США и ЕС за задержку с поставками систем ПВО

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал партнеров за задержку с поставками средств ПВО. Его цитирует "Страна.ua".

По его словам, США не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
Вчера, 09:24
"Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь", — сказал он.

Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.

Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАЕвропаНАТО
 
 
