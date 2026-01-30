Рейтинг@Mail.ru
"Это не дипломатия": на Западе поразились словам Зеленского о Путине
06:25 30.01.2026 (обновлено: 11:08 30.01.2026)
"Это не дипломатия": на Западе поразились словам Зеленского о Путине
"Это не дипломатия": на Западе поразились словам Зеленского о Путине - РИА Новости, 30.01.2026
"Это не дипломатия": на Западе поразились словам Зеленского о Путине
Обвинения Владимира Зеленского в адрес Европы в исполнении интересов Владимира Путина свидетельствуют о потере главой киевского режима способности к дипломатии... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:25:00+03:00
2026-01-30T11:08:00+03:00
в мире
европа
владимир зеленский
украина
владимир путин
евросоюз
европа
украина
в мире, европа, владимир зеленский, украина, владимир путин, евросоюз
В мире, Европа, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Евросоюз
"Это не дипломатия": на Западе поразились словам Зеленского о Путине

Бельгийский политик Годефриди обвинил Зеленского в открытом вымогательстве

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского в адрес Европы в исполнении интересов Владимира Путина свидетельствуют о потере главой киевского режима способности к дипломатии и его обращении к открытому вымогательству, заявил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X.
«
"С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа превратилась в банкомат Украины. Европа обязалась выплатить сумму в 280 миллиардов евро. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков. <…> И что же делает господин Зеленский после получения этого потока денег? Он публично обвиняет Европу в выполнении указаний Владимира Путина <…> из-за отказа незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе. Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой", — возмутился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез
Вчера, 04:07
По словам политика, от безвыходности Зеленский обратился к самым примитивным приемам в общении с иностранными партнерами, навешивая на них ярлыки и требуя максимальной демонстрации лояльности киевскому режиму.
«

"Это не дипломатия. Это риторика вымогательства. Мировоззрение Зеленского предельно просто: подчиняйтесь, подчиняйтесь, подчиняйтесь — или получите клеймо "лакей Путина", — подытожил Годефриди.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Граждане Украины на границе с Польшей - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Въезд недопустим": в Польше жестко ответили на действия Зеленского
Вчера, 05:35
 
В мире, Европа, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Евросоюз
 
 
