МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Обвинения Владимира Зеленского в адрес Европы в исполнении интересов Владимира Путина свидетельствуют о потере главой киевского режима способности к дипломатии и его обращении к открытому вымогательству, заявил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X.
«
"С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа превратилась в банкомат Украины. Европа обязалась выплатить сумму в 280 миллиардов евро. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков. <…> И что же делает господин Зеленский после получения этого потока денег? Он публично обвиняет Европу в выполнении указаний Владимира Путина <…> из-за отказа незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе. Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой", — возмутился он.
По словам политика, от безвыходности Зеленский обратился к самым примитивным приемам в общении с иностранными партнерами, навешивая на них ярлыки и требуя максимальной демонстрации лояльности киевскому режиму.
«
"Это не дипломатия. Это риторика вымогательства. Мировоззрение Зеленского предельно просто: подчиняйтесь, подчиняйтесь, подчиняйтесь — или получите клеймо "лакей Путина", — подытожил Годефриди.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.