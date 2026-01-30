"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о смене власти в Киеве

В то же время он допустил, что на Украине в обозримом будущем может смениться власть.

"Я могу представить, что существует способ, при котором русские и американцы могли бы убрать (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского с политической сцены и заменить его каким-нибудь украинским политиком, который выступает за принятие российских условий", — пояснил политолог.