"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о смене власти в Киеве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия и Украины способны в итоге договориться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
В то же время он допустил, что на Украине в обозримом будущем может смениться власть.
"Я могу представить, что существует способ, при котором русские и американцы могли бы убрать (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского с политической сцены и заменить его каким-нибудь украинским политиком, который выступает за принятие российских условий", — пояснил политолог.
На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
