"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о смене власти в Киеве
03:36 30.01.2026 (обновлено: 03:37 30.01.2026)
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о смене власти в Киеве
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о смене власти в Киеве
Россия и Украины способны в итоге договориться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 30.01.2026
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о смене власти в Киеве

Политолог Доктороу: Россия и Украина в итоге могут прийти к соглашению

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия и Украины способны в итоге договориться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Русские в Абу-Даби добились своего в том, что для них действительно важно, — украинцы фактически капитулировали. Вот где мы сейчас находимся. <…> Думаю, к моему удивлению, Украина и Россия действительно в итоге могут прийти к соглашению", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
Вчера, 08:00
В то же время он допустил, что на Украине в обозримом будущем может смениться власть.
"Я могу представить, что существует способ, при котором русские и американцы могли бы убрать (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского с политической сцены и заменить его каким-нибудь украинским политиком, который выступает за принятие российских условий", — пояснил политолог.
На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
Вчера, 08:00
 
