Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 30.01.2026
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ
Владимир Зеленский на фоне дефицита ракет к системам ПВО заявил, что согласовал структуру нового командования в военно-воздушных силах ВСУ, которая будет... РИА Новости, 30.01.2026
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ

Зеленский заявил о создании нового командования в воздушных силах ВСУ

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне дефицита ракет к системам ПВО заявил, что согласовал структуру нового командования в военно-воздушных силах ВСУ, которая будет отвечать за малую противодроновую противовоздушную оборону.
Ранее в пятницу Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
"Важное совещание для развития малой противодроновой ПВО. Значительно усиливаем этот компонент в воздушных силах ВСУ. Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению", - написал Зеленский в Telegram-канале.
В декабре 2025 года Зеленский жаловался, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам противовоздушной обороны, и вновь выпрашивал у западных стран боеприпасы или деньги.
Владимир Зеленский
"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО
27 декабря 2025, 22:07
 
