https://ria.ru/20260130/zelenskij-2071359368.html
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ
Владимир Зеленский на фоне дефицита ракет к системам ПВО заявил, что согласовал структуру нового командования в военно-воздушных силах ВСУ, которая будет... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T23:46:00+03:00
2026-01-30T23:46:00+03:00
2026-01-30T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
европа
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20251227/pvo-2065110300.html
украина
европа
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский, Киев
Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ
Зеленский заявил о создании нового командования в воздушных силах ВСУ