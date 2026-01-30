Киев пытается компенсировать дефицит ракет ПВО новой структурой в ВСУ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне дефицита ракет к системам ПВО заявил, что согласовал структуру нового командования в военно-воздушных силах ВСУ, которая будет отвечать за малую противодроновую противовоздушную оборону.

В декабре 2025 года Зеленский жаловался, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам противовоздушной обороны, и вновь выпрашивал у западных стран боеприпасы или деньги.