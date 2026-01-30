Рейтинг@Mail.ru
Зеленский готов воевать до последнего украинца, заявил Слуцкий
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 30.01.2026
Зеленский готов воевать до последнего украинца, заявил Слуцкий
Зеленский готов воевать до последнего украинца, заявил Слуцкий - РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский готов воевать до последнего украинца, заявил Слуцкий
Владимир Зеленский ни в грош не ставит жизни ни "своих", ни "чужих", готов затягивать ход переговоров, считает глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский готов воевать до последнего украинца, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский ни в грош не ставит жизни ни своих, ни чужих

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ни в грош не ставит жизни ни "своих", ни "чужих", готов затягивать ход переговоров, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Зеленский же ни в грош не ставит жизни ни "своих", ни "чужих". Потому готов максимально затягивать ход переговоров, в том числе через террористические провокации, и воевать до последнего украинца", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала и что речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
Вчера, 18:29
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
