Зеленский готов воевать до последнего украинца, заявил Слуцкий

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ни в грош не ставит жизни ни "своих", ни "чужих", готов затягивать ход переговоров, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Зеленский же ни в грош не ставит жизни ни "своих", ни "чужих". Потому готов максимально затягивать ход переговоров, в том числе через террористические провокации, и воевать до последнего украинца", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала и что речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.