https://ria.ru/20260130/zelenskij-2071271215.html
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины - РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины
Владимир Зеленский признал отсутствие ударов по энергетической системе Украины в ночь на 30 января. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:23:00+03:00
2026-01-30T15:23:00+03:00
2026-01-30T15:23:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071130148.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины в ночь на 30 января