30.01.2026

Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины
15:23 30.01.2026
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины

Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины в ночь на 30 января

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский признал отсутствие ударов по энергетической системе Украины в ночь на 30 января.
"За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам", - написал Зеленский в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Это не дипломатия": на Западе поразились словам Зеленского о Путине
Заголовок открываемого материала