МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине.
"Три задачи для министра обороны (Украины Михаила - ред.) Федорова – закрытие неба, разобраться с вопросом "бусификации" (насильственной мобилизации - ред.), поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии", - сказал Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
Фрагмент его заявления публикует украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
