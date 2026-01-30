Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/zelenskij-2071252226.html
Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине
Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине
Владимир Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:48:00+03:00
2026-01-30T14:48:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_0:0:2005:1129_1920x0_80_0_0_cb402d0a300f17bd4c7ed4ffb67f2bdd.jpg
https://ria.ru/20260114/zelenskij-2067902851.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_222:0:2005:1337_1920x0_80_0_0_c13c1a82471b5445cd4385cd370828be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине

Зеленский призвал разобраться с бусификацией на Украине

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине.
"Три задачи для министра обороны (Украины Михаила - ред.) Федорова – закрытие неба, разобраться с вопросом "бусификации" (насильственной мобилизации - ред.), поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии", - сказал Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
Фрагмент его заявления публикует украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ
14 января, 19:16
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала