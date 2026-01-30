Рейтинг@Mail.ru
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана
13:18 30.01.2026
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана
в мире, сша, иран, россия, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, страна.ua, министерство обороны сша, мирный план сша по украине
В мире, США, Иран, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Страна.ua, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский полагает, что дата и место следующей трехсторонней встречи РФ, США и Украины по урегулированию украинского кризиса могут быть перенесены из-за ситуации вокруг Ирана.
«
"Я не знаю, когда будет следующая встреча. Она должна была быть в воскресенье (1 февраля - ред.). Мы договорились, что встреча пройдет в Абу-Даби... Но дата или место могут быть изменены. Потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, вероятно, могут повлиять на дату", - сказал Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби
29 января, 18:10
Фрагмент его заявления публикует украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби прошли 24 января, следующая встреча запланирована на 1 февраля.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. 29 января глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы сделать в отношении Ирана все, что решит Трамп.
Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Глава российской делегации раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби
29 января, 16:04
 
