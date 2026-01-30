https://ria.ru/20260130/zelenskij-2071215305.html
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана - РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана
Владимир Зеленский полагает, что дата и место следующей трехсторонней встречи РФ, США и Украины по урегулированию украинского кризиса могут быть перенесены... РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский допустил перенос новой встречи по Украине из-за Ирана
Зеленский полагает, что встречу РФ, США и Украины могут перенести из-за Ирана