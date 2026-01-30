https://ria.ru/20260130/zelenskij-2071182994.html
Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский
Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский - РИА Новости, 30.01.2026
Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский: между РФ и Украиной нет соглашений о паузе в ударах по энергетике