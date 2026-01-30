Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026

Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский
11:53 30.01.2026
Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский
Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский - РИА Новости, 30.01.2026
Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. РИА Новости, 30.01.2026
Между Россией и Украиной нет соглашений о паузе в ударах, заявил Зеленский

Зеленский: между РФ и Украиной нет соглашений о паузе в ударах по энергетике

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
"Мы можем считать это возможностью, а не соглашением. Будет ли это работать, я пока не могу вам сказать... Прямого диалога, прямых соглашений по этому вопросу между нами и Россией не было", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
Фрагмент его заявления опубликовал украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
Как сообщает телеканал, Зеленский подчеркнул, что возможное взаимное прекращение ударов является предложением американской стороны, в частности президента США Дональда Трампа. По словам Зеленского, Киев готов поддержать решение о паузе, прекратив удары по объектам нефтяной отрасли РФ.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев целенаправленно бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике
Вчера, 09:17
 
