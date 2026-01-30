Рейтинг@Mail.ru
Заявление генсека ООН о России вызвало изумление на Западе
30.01.2026
Заявление генсека ООН о России вызвало изумление на Западе
Заявление генсека ООН о России вызвало изумление на Западе
Мема назвал заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу предвзятым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Утверждение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу противоречит принципу беспристрастности организации, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"ООН оказывает поддержку существованию нацистского режима на Украине, нарушая принципы Устава ООН, не проявляя беспристрастности и не являясь надпартийной организацией", — написал он в соцсети Х.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
29 января, 02:54
Политик отметил, что генсек должен быть непредвзятым и прислушиваться в вопросах урегулирования территориальных споров к позициям всех членов в равной степени.
В четверг Гутерреш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу нельзя применять принцип самоопределения народов.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
Он также отмечал, как после объявления США своих планов в отношении Гренландии, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, заявил о необходимости решать этот вопрос на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и праву на самоопределение.
Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу
29 января, 22:47
Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу
29 января, 22:47
 
В мире, Донбасс, Гренландия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, ООН, Республика Крым
 
 
