Орбан призвал избежать запрета ЕС на нефть и газ из России - РИА Новости, 30.01.2026
13:57 30.01.2026
Орбан призвал избежать запрета ЕС на нефть и газ из России
Орбан призвал избежать запрета ЕС на нефть и газ из России
в мире
венгрия
россия
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире, венгрия, россия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии, природный газ, нефть
В мире, Венгрия, Россия, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России, Природный газ, Нефть
Орбан призвал избежать запрета ЕС на нефть и газ из России

Орбан: Венгрия постарается избежать запрета ЕС на нефть и газ из России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Венгрия постарается избежать запрета ЕС на нефть и газ из России, потому что без них невозможна реализация программы снижения коммунальных платежей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Те, кто утверждает, что нынешнюю систему снижения коммунальных платежей можно сохранить без российского газа, говорит неправду. Мы не хотим выполнять указ, который выпустили в Брюсселе, мы должны обойти его, мы должны избежать его", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск с целью отмены этой меры.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Российский газ закладывает новые пути для роста экспорта
28 января, 08:00
 
В миреВенгрияРоссияБрюссельВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПриродный газНефть
 
 
