"Те, кто утверждает, что нынешнюю систему снижения коммунальных платежей можно сохранить без российского газа, говорит неправду. Мы не хотим выполнять указ, который выпустили в Брюсселе, мы должны обойти его, мы должны избежать его", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск с целью отмены этой меры.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.