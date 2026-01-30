Рейтинг@Mail.ru
Запад масштабирует конфликты в АТР, заявила Захарова
16:20 30.01.2026 (обновлено: 16:23 30.01.2026)
Запад масштабирует конфликты в АТР, заявила Захарова
Запад масштабирует конфликты в АТР, заявила Захарова
Ряд стран Запада активно формируют военно-политические объединения в АТР, масштабируют конфликты и военный потенциал там, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
атр
россия
азия
мария захарова
нато
атр
россия
азия
в мире, атр, россия, азия, мария захарова, нато
В мире, АТР, Россия, Азия, Мария Захарова, НАТО
Запад масштабирует конфликты в АТР, заявила Захарова

Захарова: Запад активно формирует военно-политические объединения в АТР

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ряд стран Запада активно формируют военно-политические объединения в АТР, масштабируют конфликты и военный потенциал там, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Существует такой термин, как объединение малой геометрии. Мы вынуждены констатировать, что по внешнему периметру АТР ряд западных стран все активнее формирует военно-политические объединения в этой самой малой геометрии. Вместо устойчивого развития региона, в частности, в вопросах безопасности, видим нарастающую конфликтность, милитаризацию Азии, масштабирование на нее военного потенциала НАТО", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Захарова вспомнила рассказ о Незнайке, комментируя политику ЕС
Заголовок открываемого материала