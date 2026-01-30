https://ria.ru/20260130/zapad-2071285374.html
Запад масштабирует конфликты в АТР, заявила Захарова
Запад масштабирует конфликты в АТР, заявила Захарова
Ряд стран Запада активно формируют военно-политические объединения в АТР, масштабируют конфликты и военный потенциал там, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
Запад масштабирует конфликты в АТР, заявила Захарова
