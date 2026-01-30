Запад использует финансовую систему как оружие, заявил Орешкин

«

"Большое количество санкций, тарифных барьеров, других ограничений ведет к тому, что традиционная модель, например, осуществления платежей через ключевые западные банки - она больше, на самом деле, не работает. Пытаясь использовать финансовую систему как оружие, Запад очень быстро ее разрушает", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.