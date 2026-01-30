В Госдуме призвали ввести единый стандарт закона о "режиме тишины"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России единый стандарт закона о "режиме тишины" в многоквартирных домах в ночное время, а также не штрафовать за первое нарушение.

"Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по "режиму тишины" и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение - 500 рублей, а в другом - 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать", - сказал Кошелев

Парламентарий напомнил, что в 2014 году были внесены изменения в КоАП РФ в части порядка формирования правил защиты прав граждан на тишину в ночное время: этот вопрос был передан в ведение субъектов РФ. Кошелев добавил, что к сегодняшнему дню приняты региональные "законы тишины" и установлены административные наказания за их нарушения.

"Однако объем обращений граждан в адрес депутатов с жалобами на систематические нарушения "законов тишины" не изменился. Безответственные соседи делают ремонты по ночам, устраивают вечеринки. Продолжаются скандалы между соседями, которые часто приводят к более серьезным правонарушениям, а иногда и к преступлениям", - отметил он.

Кошелев считает, что за первое нарушение "режима тишины" представители управляющих компаний или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, за второе нарушение следует составлять акт и выносить предупреждение, за третье нарушение - второй акт, который вместе с первым актом передается в Госжилинспекцию (ГЖИ) или участковому. На основании этих документов ГЖИ или участковый составляют протокол о совершении административного правонарушения и привлекают шумного соседа к ответственности.