Россия примет все меры для защиты судов под ее флагом, заявила Захарова
Россия примет все доступные меры защиты, если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под ее флагом, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:09:00+03:00
2026-01-30T15:09:00+03:00
2026-01-30T15:21:00+03:00
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
