Россия примет все меры для защиты судов под ее флагом, заявила Захарова
15:09 30.01.2026 (обновлено: 15:21 30.01.2026)
Россия примет все меры для защиты судов под ее флагом, заявила Захарова
Россия примет все доступные меры защиты, если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под ее флагом, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 30.01.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия примет все доступные меры защиты, если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под ее флагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под нашим флагом, Россия предпримет все доступные меры для их защиты", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Нефтяной танкер Marinera - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили
28 января, 12:16
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
