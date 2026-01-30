Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о российском флоте

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опусом" публикацию Bloomberg о том, как 14 стран, включая Германию, Британию и Швецию, выступили с предупреждением в связи с присутствием якобы теневого российского флота в Балтийском и Северном морях.

"Есть такое выражение - опус. Оно где-то ироничное, где-то, наверное, частично брезгливое. Я думаю, что лучше этого слова я не подберу. Мы видели этот опус, он был 26 января опубличен. 14 прибрежных государств Балтийского и Северного морей, соответственно, под ним расписались, солидаризировались с ним, - сказала Захарова на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Bloomberg с открытым предупреждением.

Захарова подчеркнула, что МИД РФ вместе с компетентными ведомствами внимательно изучает содержание публикации.

"В предварительном плане могу следующее сказать: полагаем эти, как там было сказано, предупреждения, составленные в подобной форме и содержащие безосновательные обвинения в отношении суверенных государств, неприемлемыми, - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что желание европейских деятелей обвинить кого-то другого во всех своих бедах в целом понятно.