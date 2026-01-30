https://ria.ru/20260130/zaharova-2071286072.html
Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о российском флоте
Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о российском флоте - РИА Новости, 30.01.2026
Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о российском флоте
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опусом" публикацию Bloomberg о том, как 14 стран, включая Германию, Британию и Швецию, выступили с... РИА Новости, 30.01.2026
Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о российском флоте
Захарова назвала публикацию Bloomberg о теневом российском флоте опусом
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опусом" публикацию Bloomberg о том, как 14 стран, включая Германию, Британию и Швецию, выступили с предупреждением в связи с присутствием якобы теневого российского флота в Балтийском и Северном морях.
"Есть такое выражение - опус. Оно где-то ироничное, где-то, наверное, частично брезгливое. Я думаю, что лучше этого слова я не подберу. Мы видели этот опус, он был 26 января опубличен. 14 прибрежных государств Балтийского и Северного морей, соответственно, под ним расписались, солидаризировались с ним, - сказала Захарова на брифинге
в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Bloomberg с открытым предупреждением.
Захарова подчеркнула, что МИД РФ вместе с компетентными ведомствами внимательно изучает содержание публикации.
"В предварительном плане могу следующее сказать: полагаем эти, как там было сказано, предупреждения, составленные в подобной форме и содержащие безосновательные обвинения в отношении суверенных государств, неприемлемыми, - отметила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что желание европейских деятелей обвинить кого-то другого во всех своих бедах в целом понятно.
"Не себя же им винить в сложившейся ситуации! Однако еще раз предложили бы авторам этого произведения вместо огульного, лицемерного обвинения нашей страны в якобы угрозах морскому судоходству, задуматься о первопричине обозначенных в документе проблем, а именно ими же введенных незаконных односторонних ограничительных мер", - заключила Захарова.