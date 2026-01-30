Захарова вспомнила рассказ о Незнайке, комментируя политику ЕС

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила детский рассказ "Незнайка-художник" Николая Носова, комментируя политику Евросоюза.
"Незнайка, не умея рисовать, попросил у своего друга-художника кисточку, краски и начал рисовать всех своих друзей, а потом позвал их на некий вернисаж. Все приходили и смеялись, когда видели его рисунки - они действительно были неумелыми, но смешными. Но смех заканчивался, когда они доходили до собственных портретов", - вспомнила Захарова сюжет рассказа на брифинге.
Она сравнила поведение героев Носова с двойными стандартами европейских политиков.
"Вот посмотрите, как смеялись западники над тем, как лихо разрабатываются всякие санкционные меры в отношении нашей страны, как применяются эти санкции, как можно было им не учитывать права человека на практике, как можно придумать истории про отсутствие права народов на самоопределение, не видеть референдумы, которые проходят. И посмотрите, как тут же стало несмешно - я бы сказала, стало очень грустно, - когда дошли до Гренландии", - подчеркнула Захарова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
