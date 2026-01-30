Захарова вспомнила рассказ о Незнайке, комментируя политику ЕС

«

"Вот посмотрите, как смеялись западники над тем, как лихо разрабатываются всякие санкционные меры в отношении нашей страны, как применяются эти санкции, как можно было им не учитывать права человека на практике, как можно придумать истории про отсутствие права народов на самоопределение, не видеть референдумы, которые проходят. И посмотрите, как тут же стало несмешно - я бы сказала, стало очень грустно, - когда дошли до Гренландии", - подчеркнула Захарова.