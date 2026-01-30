Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию для оппозиционеров из России - РИА Новости, 30.01.2026
14:45 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/zaharova-2071247589.html
Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию для оппозиционеров из России
Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию для оппозиционеров из России - РИА Новости, 30.01.2026
Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию для оппозиционеров из России
Европе нужно создать премию "каторжника Селдена" для вошедших в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) беглых российских оппозиционеров, заявила... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:45:00+03:00
2026-01-30T14:45:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
мария захарова
артур конан дойл
шерлок холмс
парламентская ассамблея совета европы
россия
европа
москва
Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию для оппозиционеров из России

Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию каторжника Селдена для оппозиционеров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Европе нужно создать премию "каторжника Селдена" для вошедших в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) беглых российских оппозиционеров, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"ПАСЕ должна была уже давно... создать или, лучше сказать, учредить премию имени бывшего каторжника, беглого каторжника Селдена (персонаж повести Артура Конан Дойля "Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей" - ред.). И награждать ею, присуждать ее всем недостойным", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября 2025, 08:00
По мнению Захаровой, именно этим и занимаются убежавшие из России оппозиционеры, многие из которых находятся в розыске в России и занимаются противоправной деятельностью в разных сферах.
"Они нарушают закон, они точно нарушают мораль, этику и вообще право и наше, и международное, и то, которое является законом в тех странах, где они сейчас пребывают, призывая, в частности, к насильственной смене власти в нашей стране", - подчеркнула она.
И попытки Запада дать беглой оппозиции место в ПАСЕ это "очередная одиозная попытка бюрократии Европы обхаживать вот этих беглых", добавила Захарова.
В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала 15 членов делегации новой "Платформы российских демократических сил". В нее вошли покинувшие Россию политики, признанные в РФ иностранными агентами и экстремистами.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Комик Михаил Шац* - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Комик Шац* заявил о массовом возвращении в Россию сомневающихся релокантов
17 января, 06:00
 
В миреРоссияЕвропаМоскваМария ЗахароваАртур Конан ДойлШерлок ХолмсПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Заголовок открываемого материала