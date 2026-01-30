Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию для оппозиционеров из России

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Европе нужно создать премию "каторжника Селдена" для вошедших в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) беглых российских оппозиционеров, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"ПАСЕ должна была уже давно... создать или, лучше сказать, учредить премию имени бывшего каторжника, беглого каторжника Селдена (персонаж повести Артура Конан Дойля "Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей" - ред.). И награждать ею, присуждать ее всем недостойным", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября 2025, 08:00
По мнению Захаровой, именно этим и занимаются убежавшие из России оппозиционеры, многие из которых находятся в розыске в России и занимаются противоправной деятельностью в разных сферах.
"Они нарушают закон, они точно нарушают мораль, этику и вообще право и наше, и международное, и то, которое является законом в тех странах, где они сейчас пребывают, призывая, в частности, к насильственной смене власти в нашей стране", - подчеркнула она.
И попытки Запада дать беглой оппозиции место в ПАСЕ это "очередная одиозная попытка бюрократии Европы обхаживать вот этих беглых", добавила Захарова.
В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала 15 членов делегации новой "Платформы российских демократических сил". В нее вошли покинувшие Россию политики, признанные в РФ иностранными агентами и экстремистами.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.