МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Киевскому режиму следует идти до конца в вопросе запрета всего русского и запретить, в том числе, таблицу Менделеева после скандала с исполнением украинскими артистами балета "Лебединое озеро", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?" - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, скандал из-за балета Чайковского возможен только в анекдоте и на Украине.
"Так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью", - отметила она.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
