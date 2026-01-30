Рейтинг@Mail.ru
Киеву надо идти до конца в вопросе запрета русского языка, заявила Захарова
14:26 30.01.2026 (обновлено: 14:38 30.01.2026)
Киеву надо идти до конца в вопросе запрета русского языка, заявила Захарова
Киеву надо идти до конца в вопросе запрета русского языка, заявила Захарова - РИА Новости, 30.01.2026
Киеву надо идти до конца в вопросе запрета русского языка, заявила Захарова
Киевскому режиму следует идти до конца в вопросе запрета всего русского и запретить, в том числе, таблицу Менделеева после скандала с исполнением украинскими... РИА Новости, 30.01.2026
в мире, украина, россия, европа, мария захарова, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Европа, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Киеву надо идти до конца в вопросе запрета русского языка, заявила Захарова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Киевскому режиму следует идти до конца в вопросе запрета всего русского и запретить, в том числе, таблицу Менделеева после скандала с исполнением украинскими артистами балета "Лебединое озеро", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что двое ключевых солистов балета Национальной оперы Украины - Наталья Мацак и Сергей Кривоконь - оказались на грани увольнения из-за гастролей по странам Европы с балетом "Лебединое озеро".
На Украине артистам балета грозит увольнение за "Лебединое озеро"
22 января, 12:41
"Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?" - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, скандал из-за балета Чайковского возможен только в анекдоте и на Украине.
"Так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью", - отметила она.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
В мире, Украина, Россия, Европа, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
 
 
